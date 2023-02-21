Падута Наталья Самуйлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Самуил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анна Артемова
Отец ребёнка: Падута Артемий Демидов
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марья Артемова
Отец ребёнка: Падута Артемий Демидов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Агрипина Артемова
Отец ребёнка: Падута Артемий Демидов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно