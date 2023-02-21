Падута Наталья Самуйлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Падута Наталья Самуйлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Самуил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна Артемова

Отец ребёнка: Падута Артемий Демидов

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марья Артемова

Отец ребёнка: Падута Артемий Демидов

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Агрипина Артемова

Отец ребёнка: Падута Артемий Демидов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Падута Артемий Демидов

Смерть
Неизвестно
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