Крапивянская Татьяна Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крапивянская Татьяна Станиславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.2000

Отец: не указан

Мать: Крапивянкая Людмила Викторовна

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