Болдырев Платон Родионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Болдырев Родион Фролов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1837
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно