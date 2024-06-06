Болдырев Платон Родионов Около 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Болдырев Платон Родионов

Место рождения

Озерки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Болдырев Родион Фролов

Мать: не указана

Озерки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдырева Любовь Гаврилова

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Болдырев Прохор Платонов

Мать ребёнка: не указана

Озерки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Болдырев Иван Платонов

Мать ребёнка: не указана

Озерки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1837
Казанка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Болдырев Осип Платонов

Мать ребёнка: не указана

Казанка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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