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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
12.11.1837
Сын: Коврижных Филипп Степанович
Отец ребёнка: Коврижных Степан Климонтович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
25.10.1841
Сын: Коврижных Нестор Степанович
Отец ребёнка: Коврижных Степан Климонтович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной