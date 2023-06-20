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Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1837

Сын: Коврижных Филипп Степанович

Отец ребёнка: Коврижных Степан Климонтович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
25.10.1841

Сын: Коврижных Нестор Степанович

Отец ребёнка: Коврижных Степан Климонтович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
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