Лихачёва Агриппина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва Агриппина Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1741 и 1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1741 и 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1769 и 1770

Дочь: Шайдурова Евдокия Галактионовна

Отец ребёнка: Лихачёв Галактион Иванович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1776 и 1777

Дочь: Минодора Галактионовна

Отец ребёнка: Лихачёв Галактион Иванович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1778 и 1779

Дочь: Феодосия Галактионовна

Отец ребёнка: Лихачёв Галактион Иванович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1782 и 1783

Сын: Лихачёв Ермолай Галактионович

Отец ребёнка: Лихачёв Галактион Иванович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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