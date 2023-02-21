Лихачёва Агриппина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1741 и 1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1741 и 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1769 и 1770
Дочь: Шайдурова Евдокия Галактионовна
Отец ребёнка: Лихачёв Галактион Иванович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1776 и 1777
Дочь: Минодора Галактионовна
Отец ребёнка: Лихачёв Галактион Иванович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1778 и 1779
Дочь: Феодосия Галактионовна
Отец ребёнка: Лихачёв Галактион Иванович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1782 и 1783
Сын: Лихачёв Ермолай Галактионович
Отец ребёнка: Лихачёв Галактион Иванович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно