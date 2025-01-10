Сонина (Дудина) Алевтина
женский, родилась ?.06.1928
умерла 09.06.2004
ОтецДудин Гавриил09.11.1897 г.р.
МатьДудина (Молькова) Мария31.05.1903 г.р.
Супруги
Сонин Валерий15.10.1931 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1928
Отец: Дудин Гавриил
Мать: Дудина (Молькова) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сонин Валерий
Рождение ребёнка
04.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сонин Валерий
Смерть
09.06.2004
Похороны
Неизвестно
с. Парское Родниковского р-на Ивановской обл. (РФ)