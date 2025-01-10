Сонина (Дудина) Алевтина ?.06.1928 — найти родственников по фамилии на Familio

Сонина (Дудина) Алевтина

Автор
ТФ
Фролова Т.

женский, родилась ?.06.1928

умерла 09.06.2004

Отец
Дудин Гавриил09.11.1897 г.р.
Мать
Дудина (Молькова) Мария31.05.1903 г.р.
Супруги
Сонин Валерий15.10.1931 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1928

Отец: Дудин Гавриил

Мать: Дудина (Молькова) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сонин Валерий

Рождение ребёнка
04.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сонин Валерий

Смерть
09.06.2004

Похороны
Неизвестно
с. Парское Родниковского р-на Ивановской обл. (РФ)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.