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Балакина Дарья Николаевна
Балакина Дарья Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.04.2016
Пол
Женский
Отец
Балакин Николай Дмитриевич
1982 г.р.
Мать
Балакина (Аврамова) Мария Владимировна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.2016
Отец:
Балакин Николай Дмитриевич
Мать:
Балакина Мария Владимировна
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