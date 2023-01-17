Молонов Аюржана Молонович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Шана
Концлагерь
21.10.1937
Осуждение: 31 декабря 1937 г. Осудивший орган: Тройкой НКВД БМАССР Статья: 58-1 «а», 58-7, 58-9, 58-11 Приговор: 8 лет заключения в ИТЛ.
Рождение ребёнка
14.09.1963
Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно