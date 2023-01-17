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Молонов Аюржана Молонович

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Место рождения

Тарбагатай, Хоринский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Тарбагатай, Хоринский муниципальный район, Республика Бурятия
Шана
Концлагерь
21.10.1937
Осуждение: 31 декабря 1937 г. Осудивший орган: Тройкой НКВД БМАССР Статья: 58-1 «а», 58-7, 58-9, 58-11 Приговор: 8 лет заключения в ИТЛ.
Рождение ребёнка
14.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батуева Цыжип Батуевна

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батуева Цыжип Батуевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батуева Цыжип Батуевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батуева Цыжип Батуевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батуева Цыжип Батуевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батуева Цыжип Батуевна

Смерть
Неизвестно
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