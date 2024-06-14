Домрачева Прасковья Сидоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Домрачева Прасковья Сидоровна

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Место рождения

Неизвестно

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Тяптичи, Советский район, Кировская обл.
Смерть
Неизвестно

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