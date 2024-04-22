Лавриненко Фёдор Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавриненко Фёдор Ларионович

Место рождения

Высокое, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

1877

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Высокое, Климовичский район, Могилёвская область
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