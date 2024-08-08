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(Хархорина) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Хархорин Иван

Мать: Яковлева Хархорина Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор

Упоминание
Неизвестно
Валентина Ивановна дважды выходила замуж, но детей не родила. В 1940-х годах уехала в Калининград (Кенигсберг). Прожила там до 1966-69 года и умерла от рака.
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак

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