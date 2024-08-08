(Хархорина) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Хархорин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор
Упоминание
Неизвестно
Валентина Ивановна дважды выходила замуж, но детей не родила. В 1940-х годах уехала в Калининград (Кенигсберг). Прожила там до 1966-69 года и умерла от рака.
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак