(Мосиенко) Прасковья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мосиенко) Прасковья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

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Добавил:

С
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Место
Комментарий
Рождение
29.07.1908

Отец: Мосиенко Сергей Петрович

Мать: Мосиенко Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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