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Рябова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

05.02.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Рябова Васса Афанасьева

Отец ребёнка: Рябов Афанасий Потапович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Рябова Наталья Афанасьева

Отец ребёнка: Рябов Афанасий Потапович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Рябова Ксения Афанасьевна

Отец ребёнка: Рябов Афанасий Потапович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Рябова Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Рябов Афанасий Потапович

Рождение ребёнка
1873 ст.

Сын: Рябов Матвей Афанасьевич

Отец ребёнка: Рябов Афанасий Потапович

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Афанасий Потапович

Смерть
05.02.1913 ст.
Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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