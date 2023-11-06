Рябова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти05.02.1913 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Рябова Васса Афанасьева
Отец ребёнка: Рябов Афанасий Потапович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Рябова Наталья Афанасьева
Отец ребёнка: Рябов Афанасий Потапович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Рябова Ксения Афанасьевна
Отец ребёнка: Рябов Афанасий Потапович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Рябова Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Рябов Афанасий Потапович
Рождение ребёнка
1873 ст.
Отец ребёнка: Рябов Афанасий Потапович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.02.1913 ст.