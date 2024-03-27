Габдеев Миргалим Саитгараевич
Место рожденияг. Агрыз
Дата рождения1906
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Габдеев Саетгарей
Мать: Габдеева ?
Смерть
1942
Причина смерти: На войне | Габдеев Миргалим Саитгареевич красноармеец Дата рождения __.__.1905 Место рождения Татарская АССР, Агрызский р-н, д. Агрыз Дата и место призыва 10.10.1941 Агрызский РВК, Тат... Показать все
Похороны
Неизвестно