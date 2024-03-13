(Andreas) Catharina Elizabeth
Место рожденияDonhof, SARATOV, RUSSIA, USSR
Дата рождения25.04.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Maria Katharina
Отец ребёнка: Dahmer Georg Konrad
Saratovskaya Guberniya, Russisches Kaiserreich
Рождение ребёнка
25.10.1831
Дочь: Katharina Elizabeth
Отец ребёнка: Dahmer Georg Konrad
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
20.03.1834
Сын: Dahmer Johann Peter
Отец ребёнка: Dahmer Georg Konrad
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
01.10.1836
Сын: Dahmer Johann Konrad
Отец ребёнка: Dahmer Georg Konrad
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
24.11.1848
Сын: Dahmer Baby
Отец ребёнка: Dahmer Georg Konrad
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Смерть
Неизвестно