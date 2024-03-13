(Andreas) Catharina Elizabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Andreas) Catharina Elizabeth

(Andreas) Catharina Elizabeth

Место рождения

Donhof, SARATOV, RUSSIA, USSR

Дата рождения

25.04.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Donhof, SARATOV, RUSSIA, USSR
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Maria Katharina

Отец ребёнка: Dahmer Georg Konrad

Saratovskaya Guberniya, Russisches Kaiserreich
Рождение ребёнка
25.10.1831

Дочь: Katharina Elizabeth

Отец ребёнка: Dahmer Georg Konrad

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
20.03.1834

Сын: Dahmer Johann Peter

Отец ребёнка: Dahmer Georg Konrad

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
01.10.1836

Сын: Dahmer Johann Konrad

Отец ребёнка: Dahmer Georg Konrad

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
24.11.1848

Сын: Dahmer Baby

Отец ребёнка: Dahmer Georg Konrad

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close