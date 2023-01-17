Петров Константин Михайлович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти1898
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1848 по 1855
Место жительства
С 1855 по 1860
Место жительства
С 1860 по 1886
Место жительства
С 1886 по 1898
Смерть
1898