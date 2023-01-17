Петров Константин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Константин Михайлович

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Место рождения

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

1898

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1848 по 1855
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1855 по 1860
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1860 по 1886
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1886 по 1898
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1898
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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