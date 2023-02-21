Москальский Василий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Москальский Роман Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Москальский Кузьма Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Москальский Герасим Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно