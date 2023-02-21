Москальский Василий Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоскальский Василий Романович

Москальский Василий Романович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Москальский Роман Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Москальский Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Москальский Герасим Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Мена, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close