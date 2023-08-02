Марьин Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марьин Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марьин Степан Степанович

Мать: Марьина Устинья

Рождение ребёнка
10.11.1931

Сын: Марьин Виталий Василевич

Мать ребёнка: Марьина Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марьина Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марьина Клавдия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Колпна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
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