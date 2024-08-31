Четвериков Спиридон Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четвериков Спиридон Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Между 1849 и 1858

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Четверикова Марфа Аникеевна

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Четверикова Анна Спиридоновна

Мать ребёнка: Четверикова Марфа Аникеевна

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Четвериков Матвей Спиридонович

Мать ребёнка: Четверикова Марфа Аникеевна

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Четверикова Федосья Спиридоновна

Мать ребёнка: Четверикова Марфа Аникеевна

Смерть
Между 1849 и 1858

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