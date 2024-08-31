Четвериков Спиридон Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиМежду 1849 и 1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Четверикова Анна Спиридоновна
Мать ребёнка: Четверикова Марфа Аникеевна
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Четвериков Матвей Спиридонович
Мать ребёнка: Четверикова Марфа Аникеевна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Четверикова Федосья Спиридоновна
Мать ребёнка: Четверикова Марфа Аникеевна
Смерть
Между 1849 и 1858