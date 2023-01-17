Поляков Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиДо 15.04.1938 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1826 ст.
Жених: крестьянин Иван Иванович Поляков Невеста: дочь отставного казака Андрея Даниловича Куранова девица Ксения Андреевна Поручители: вместо отца жениха отставной прапорщик Федор Григорьевич Мыльни... Показать все
Смерть
До 15.04.1938 ст.