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Поляков Иван Иванович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

До 15.04.1938 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
08.02.1826 ст.

Жена: Полякова Ксения Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: крестьянин Иван Иванович Поляков Невеста: дочь отставного казака Андрея Даниловича Куранова девица Ксения Андреевна Поручители: вместо отца жениха отставной прапорщик Федор Григорьевич Мыльни... Показать все
Смерть
До 15.04.1938 ст.
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