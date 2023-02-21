Чеботько Ксения Евстафиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботько Ксения Евстафиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1922

Сын: Чеботько Пётр Георгиевич

Отец ребёнка: Чеботько Георгий Григорьевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.09.1923

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Чеботько Георгий Григорьевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеботько Георгий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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