Чеботько Ксения Евстафиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1922
Отец ребёнка: Чеботько Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
18.09.1923
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Чеботько Георгий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно