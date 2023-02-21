Хлынов-Чудаков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1683
Сын: Хлынов-Чудаков Филипп Васильевич
Мать ребёнка: не указана
86 семья 1753
Рождение ребёнка
1683
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1697
Сын: Хлынов-Чудаков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
86 семья в исп.1753
Смерть
Неизвестно