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Хлынов-Чудаков Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1683

Сын: Хлынов-Чудаков Филипп Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
86 семья 1753
Рождение ребёнка
1683

Сын: Хлынов Савва Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1697

Сын: Хлынов-Чудаков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
86 семья в исп.1753
Смерть
Неизвестно
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