Ратушный Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ратушный Петр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

1953 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1978

Отец: Ратушный Николай Петрович

Мать: Ратушная Светлана

Рождение ребёнка
01.12.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ратушная Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ратушный Николай Петрович

Мать ребёнка: Ратушная Наталья Владимировна

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