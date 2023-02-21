Ратушный Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1978
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1978
Отец: Ратушный Николай Петрович
Мать: Ратушная Светлана
Рождение ребёнка
01.12.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ратушная Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ратушный Николай Петрович
Мать ребёнка: Ратушная Наталья Владимировна