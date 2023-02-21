Кузеванов Сергей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1980
Дочь: Кузеванова Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузеванов Максим Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности