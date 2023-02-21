Кузеванов Сергей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузеванов Сергей Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1980

Дочь: Кузеванова Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузеванов Максим Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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