Черепанов Мирон Ефимович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти17.10.1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
17.10.1849