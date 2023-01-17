Черепанов Мирон Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанов Мирон Ефимович

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Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

17.10.1849

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
17.10.1849
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
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