Дорнес Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорнес Иван Иванович
Мать ребёнка: Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорнес Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорнес Анна Ивановна
Мать ребёнка: Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорнес Яков Иванович
Мать ребёнка: Елизавета
Рождение ребёнка
1890
Сын: Дорнес Адам Иванович
Мать ребёнка: Елизавета
Место рождение: АССР немцев, Франкский кантон, д.Красновадка. Мельник
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Дорнес Франциска Ивановна
Мать ребёнка: Елизавета
Смерть
Неизвестно