Дорнес Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорнес Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорнес Иван Иванович

Мать ребёнка: Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорнес Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорнес Анна Ивановна

Мать ребёнка: Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорнес Яков Иванович

Мать ребёнка: Елизавета

Рождение ребёнка
1890

Сын: Дорнес Адам Иванович

Мать ребёнка: Елизавета

Место рождение: АССР немцев, Франкский кантон, д.Красновадка. Мельник
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Дорнес Франциска Ивановна

Мать ребёнка: Елизавета

Смерть
Неизвестно

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