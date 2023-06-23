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Дарья Фомина (Фоминична)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

08.09.1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

1849 г.р.
1853 г.р.
1856 г.р.
1857 г.р.
1858 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наум Анкудинов (Анкудинович)

Рождение ребёнка
1849

Сын: Иоанн (Иван) Наумович

Отец ребёнка: Наум Анкудинов (Анкудинович)

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Евдокия Наумовна

Отец ребёнка: Наум Анкудинов (Анкудинович)

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1856

Дочь: Мавра Наумовна

Отец ребёнка: Наум Анкудинов (Анкудинович)

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1857

Сын: Гаврил Наумов (Наумович)

Отец ребёнка: Наум Анкудинов (Анкудинович)

Рождение ребёнка
18.04.1858

Сын: Георгий Наумов (Наумович)

Отец ребёнка: Наум Анкудинов (Анкудинович)

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.04.1861

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наум Анкудинов (Анкудинович)

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1863

Сын: Максим Наумов (Наумович)

Отец ребёнка: Наум Анкудинов (Анкудинович)

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Смерть
08.09.1903
Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
От старости.

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