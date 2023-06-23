Дарья Фомина (Фоминична)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти08.09.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Наум Анкудинов (Анкудинович)
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евдокия Наумовна
Отец ребёнка: Наум Анкудинов (Анкудинович)
Рождение ребёнка
20.04.1856
Дочь: Мавра Наумовна
Отец ребёнка: Наум Анкудинов (Анкудинович)
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Наум Анкудинов (Анкудинович)
Рождение ребёнка
18.04.1858
Сын: Георгий Наумов (Наумович)
Отец ребёнка: Наум Анкудинов (Анкудинович)
Рождение ребёнка
17.04.1861
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наум Анкудинов (Анкудинович)
Рождение ребёнка
21.04.1863
Отец ребёнка: Наум Анкудинов (Анкудинович)
Смерть
08.09.1903
От старости.