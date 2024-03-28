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Кузнецов Климентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.07.2000

Жена: Кузнецова (Карплюк) Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
20.09.2000

Дочь: (Кузнецова) Надежда Климентьевна

Мать ребёнка: Кузнецова (Карплюк) Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
12.11.2002

Сын: Кузнецов Виталий Климентьевич

Мать ребёнка: Кузнецова (Карплюк) Ирина Михайловна

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