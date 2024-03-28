Кузнецов Климентий
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.07.2000
Рождение ребёнка
20.09.2000
Дочь: (Кузнецова) Надежда Климентьевна
Мать ребёнка: Кузнецова (Карплюк) Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
12.11.2002
Сын: Кузнецов Виталий Климентьевич
Мать ребёнка: Кузнецова (Карплюк) Ирина Михайловна