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Рогальский Михаил Ильич

Место рождения

с.Григорьевка, Перво-Константиновская вол, Днепровский уезд, Таврическая губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.03.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рогальский Илья

Мать: ?

с.Григорьевка, Перво-Константиновская вол, Днепровский уезд, Таврическая губ.
Рождение ребёнка
1907

Сын: Рогальский Леонтий Михайлович

Мать ребёнка: Рогальская Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
08.04.1912

Сын: Рогальский Борис (Бернадь) Михайлович

Мать ребёнка: Рогальская Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Рогальская Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мушинская Франя

Мать ребёнка: Рогальская Елизавета Ивановна

Смерть
05.03.1959
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