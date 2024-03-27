Рогальский Михаил Ильич
Место рожденияс.Григорьевка, Перво-Константиновская вол, Днепровский уезд, Таврическая губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.03.1959
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рогальский Илья
Мать: ?
с.Григорьевка, Перво-Константиновская вол, Днепровский уезд, Таврическая губ.
Рождение ребёнка
1907
Сын: Рогальский Леонтий Михайлович
Мать ребёнка: Рогальская Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
08.04.1912
Сын: Рогальский Борис (Бернадь) Михайлович
Мать ребёнка: Рогальская Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Рогальская Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мушинская Франя
Мать ребёнка: Рогальская Елизавета Ивановна
Смерть
05.03.1959