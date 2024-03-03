Недорезов Павел Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти20.10.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1912
дата рождения по семейным данным - 1912, по переписи от 1917 - 1911 г.р.
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Недорезова Галина Павловна
Мать ребёнка: Мизерных Клавдия Артёмовна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Недорезов Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Мизерных Клавдия Артёмовна
Рождение ребёнка
1942
Мать ребёнка: Мизерных Клавдия Артёмовна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Недорезова Людмила Павловна
Мать ребёнка: Мизерных Клавдия Артёмовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.10.1965