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Недорезов Павел Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

20.10.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Недорезов Фёдор Егорович

Мать: Недорезова Евдокия Яковлевна

дата рождения по семейным данным - 1912, по переписи от 1917 - 1911 г.р.
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Недорезова Галина Павловна

Мать ребёнка: Мизерных Клавдия Артёмовна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Недорезов Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Мизерных Клавдия Артёмовна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Недорезов Юрий Павлович

Мать ребёнка: Мизерных Клавдия Артёмовна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Недорезова Людмила Павловна

Мать ребёнка: Мизерных Клавдия Артёмовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мизерных Клавдия Артёмовна

Смерть
20.10.1965
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