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Гак Елисей Демьянович

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Место рождения

Чаплинка, Дніпропетровська область

Дата рождения

11.06.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
11.06.1892 ст.
Чаплинка, Дніпропетровська область
Восприемники: запасной солдат Сергей Лукич Ягельник и Чаплинский крестьянин А(неразборчиво) Петровна Ягольник
Рождение
11.06.1892 ст.

Отец: Гак Демьян Феодорович

Мать: Гак Мария Васильевна

Чаплинка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
06.02.1911 ст.

Жена: Гак Ирина Сидоровна

Петриковка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
12.04.1912

Сын: Гак Иван Елисеевич

Мать ребёнка: Гак Ирина Сидоровна

Рождение ребёнка
26.02.1915

Сын: Гак Василий Елисеевич

Мать ребёнка: Гак Ирина Сидоровна

Рождение ребёнка
30.03.1918

Дочь: Гак Мария Елисеевна

Мать ребёнка: Гак Ирина Сидоровна

Рождение ребёнка
18.04.2021

Сын: Гак Федор Елисеевич

Мать ребёнка: Гак Ирина Сидоровна

Смерть
Неизвестно
с. Романовка Оконешниковского р-на Омской области
Похоронены рядом с женой
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