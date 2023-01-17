Гак Елисей Демьянович
Место рождения
Дата рождения11.06.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
11.06.1892 ст.
Восприемники: запасной солдат Сергей Лукич Ягельник и Чаплинский крестьянин А(неразборчиво) Петровна Ягольник
Рождение
11.06.1892 ст.
Отец: Гак Демьян Феодорович
Мать: Гак Мария Васильевна
Бракосочетание
06.02.1911 ст.
Жена: Гак Ирина Сидоровна
Петриковка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
12.04.1912
Сын: Гак Иван Елисеевич
Мать ребёнка: Гак Ирина Сидоровна
Рождение ребёнка
26.02.1915
Мать ребёнка: Гак Ирина Сидоровна
Рождение ребёнка
30.03.1918
Дочь: Гак Мария Елисеевна
Мать ребёнка: Гак Ирина Сидоровна
Рождение ребёнка
18.04.2021
Сын: Гак Федор Елисеевич
Мать ребёнка: Гак Ирина Сидоровна
Смерть
Неизвестно
с. Романовка Оконешниковского р-на Омской области
Похоронены рядом с женой