Федорова Диана Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.2022
Отец: Федоров Олег Дмитриевич
2860, 49 см в 16-10, 10 из 10 по шкале Апгар
Место жительства
23.09.2022
Клин, Клин, Московская область
регистрация у отца в городе Люберцы
Имянаречение
29.01.2023
Москва, город федерального значения Москва
имя Мария
Крещение
29.01.2023
Имя Мария ангел Мария Радонежская
Путешествие
28.08.2023
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край