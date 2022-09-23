Федорова Диана Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Диана Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.2022

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.2022

Отец: Федоров Олег Дмитриевич

Мать: Федорова Мария Викторовна

2860, 49 см в 16-10, 10 из 10 по шкале Апгар
Место жительства
23.09.2022
Клин, Клин, Московская область
регистрация у отца в городе Люберцы
Имянаречение
29.01.2023
Москва, город федерального значения Москва
имя Мария
Крещение
29.01.2023
Имя Мария ангел Мария Радонежская
Путешествие
28.08.2023
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
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