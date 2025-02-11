Раздьяконов Никифор Матвеевич До 1812 — найти родственников по фамилии на Familio

Раздьяконов Никифор Матвеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1812, Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Раздьяконов МатвейДо 1792 г.р.
Супруги
Раздьяконова Анна КарповнаДо 1812 г.р.
Дети
Раздьяконов Иван НикифоровичДо 1844 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: Раздьяконов Матвей

Мать: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раздьяконова Анна Карповна

Рождение ребёнка
До 1844

Сын: Раздьяконов Иван Никифорович

Мать ребёнка: Раздьяконова Анна Карповна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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