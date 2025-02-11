Раздьяконов Никифор Матвеевич
мужской, родился До 1812, Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецРаздьяконов МатвейДо 1792 г.р.
Супруги
Раздьяконова Анна КарповнаДо 1812 г.р.
Дети
Раздьяконов Иван НикифоровичДо 1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: Раздьяконов Матвей
Мать: не указана
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1844
Сын: Раздьяконов Иван Никифорович
Мать ребёнка: Раздьяконова Анна Карповна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно