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Зубова Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 или 1923 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
28.09.1950

Дочь: Зубова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Зубов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
16.07.1952

Дочь: Зубова Альбина Михайловна

Отец ребёнка: Зубов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
?.01.1956

Сын: Зубов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Зубов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

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