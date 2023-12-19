Зубова Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1950
Дочь: Зубова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Зубов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1952
Дочь: Зубова Альбина Михайловна
Отец ребёнка: Зубов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
?.01.1956
Сын: Зубов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Зубов Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно