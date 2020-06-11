Яковлева Светлана Александровна
Место рождения
Дата рождения16.05.1951
Дата смерти11.06.2020
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1951
Рождение ребёнка
29.12.1970
Сын: Шумков Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Шумков Владимир Георгиевич
Рождение ребёнка
03.07.1975
Сын: Шумков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Шумков Владимир Георгиевич
Рождение ребёнка
15.01.1983
Сын: Шумков Борис Владимирович
Отец ребёнка: Шумков Владимир Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.06.2020
Судак, Судак, Республика Крым