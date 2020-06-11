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Яковлева Светлана Александровна

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Место рождения

Макинск, Буландынский район, Акмолинская область

Дата рождения

16.05.1951

Дата смерти

11.06.2020

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1951

Отец: Яковлев Александр Иванович

Мать: Яковлева Людмила Клавдиевна

Макинск, Буландынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
29.12.1970

Сын: Шумков Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Шумков Владимир Георгиевич

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.07.1975

Сын: Шумков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Шумков Владимир Георгиевич

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
15.01.1983

Сын: Шумков Борис Владимирович

Отец ребёнка: Шумков Владимир Георгиевич

Братск, город Братск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумков Владимир Георгиевич

Смерть
11.06.2020
Судак, Судак, Республика Крым
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