Ахмадеева (Рахматуллина) Жаннат
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1931
Дата смерти13.08.2016
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1931
Отец: Рахматуллин Халиулла "Абзатай"
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Амзя, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмадеев Фарит
Отец ребёнка: не указан
Смерть
13.08.2016
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан