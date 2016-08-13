Ахмадеева (Рахматуллина) Жаннат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмадеева (Рахматуллина) Жаннат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1931

Дата смерти

13.08.2016

Пол

Женский

Отец

Около 1901 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1931

Отец: Рахматуллин Халиулла "Абзатай"

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Амзя, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмадеев Фарит

Отец ребёнка: не указан

Смерть
13.08.2016
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
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