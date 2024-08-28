Кибалина (Лобанова) Лидия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кибалина (Лобанова) Лидия Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1912

Дата смерти

31.12.1989

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1912

Отец: Лобанов Евгений Семенович

Мать: Лобанова Марфа Александровна

Бракосочетание
08.06.1936

Муж: не указан

Рождение ребёнка
17.03.1937

Дочь: Харионовская Кибалина Раиса Александровна

Отец ребёнка: Кибалин Александр Федорович

Рождение ребёнка
25.06.1939

Дочь: Гусевская (Кибалина) Антонина Александровна

Отец ребёнка: Кибалин Александр Федорович

Рождение ребёнка
25.04.1947

Сын: Кибалин Николай Александрович

Отец ребёнка: Кибалин Александр Федорович

Рождение ребёнка
21.09.1952

Дочь: Шестакова (Кибалина) Галина Александровна

Отец ребёнка: Кибалин Александр Федорович

Смерть
31.12.1989

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