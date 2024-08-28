Кибалина (Лобанова) Лидия Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1912
Дата смерти31.12.1989
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1912
Бракосочетание
08.06.1936
Муж: не указан
Рождение ребёнка
17.03.1937
Дочь: Харионовская Кибалина Раиса Александровна
Отец ребёнка: Кибалин Александр Федорович
Рождение ребёнка
25.06.1939
Дочь: Гусевская (Кибалина) Антонина Александровна
Отец ребёнка: Кибалин Александр Федорович
Рождение ребёнка
25.04.1947
Сын: Кибалин Николай Александрович
Отец ребёнка: Кибалин Александр Федорович
Рождение ребёнка
21.09.1952
Дочь: Шестакова (Кибалина) Галина Александровна
Отец ребёнка: Кибалин Александр Федорович
Смерть
31.12.1989