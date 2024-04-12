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Костенко Андрей Владимирович

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Место рождения

Таллин, Эстонская ССР

Дата рождения

10.04.1969

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1969

Отец: Костенко Владимир

Мать: Костенко Нина

Таллин, Эстонская ССР
Образование
С 01.09.1986 по ?.02.1994
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
высшее | магистр | Санкт-Петербургский политехнический университет
Бракосочетание
03.02.1990

Жена: Костенко Светлана Михайловна

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
25.12.1990

Сын: Костенко Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Костенко Светлана Михайловна

Таллин, Эстонская ССР
Место жительства
Неизвестно
Маарду, Город Таллин, Эстонская ССР
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