Костенко Андрей Владимирович
Место рождения
Дата рождения10.04.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1969
Отец: Костенко Владимир
Мать: Костенко Нина
Образование
С 01.09.1986 по ?.02.1994
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
высшее | магистр | Санкт-Петербургский политехнический университет
Бракосочетание
03.02.1990
Рождение ребёнка
25.12.1990
Сын: Костенко Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Костенко Светлана Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Маарду, Город Таллин, Эстонская ССР