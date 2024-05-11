Розенталь Меер Аронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1895 ст.
Дочь: Флеер (Розенталь) Антонина (Таубе) Михайловна (Мееровна)
Мать ребёнка: Розенталь Ципа
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно