Розенталь Меер Аронович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Розенталь Меер Аронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1895 ст.

Дочь: Флеер (Розенталь) Антонина (Таубе) Михайловна (Мееровна)

Мать ребёнка: Розенталь Ципа

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно

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