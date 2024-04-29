Вульф Евель Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Вульф Евель

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вульф) Мария Евелевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1893

Дочь: Каганова (Вульф) Шейна Евелевна (Софья Семеновна)

Мать ребёнка: не указана

г. Климовичи, Климовичский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно

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