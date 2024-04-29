Вульф Евель
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вульф) Мария Евелевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1893
Дочь: Каганова (Вульф) Шейна Евелевна (Софья Семеновна)
Мать ребёнка: не указана
г. Климовичи, Климовичский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно