Степан
Место рожденияД.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1731
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Антон
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1774
Сын: Степана Сын Прокофий
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1781
Сын: Степана Сын Андрей
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1795
Сын: Степана Сын Григорий
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия
Смерть
1797
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния