Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан

Место рождения

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1731

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Антон

Мать: не указана

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1774

Сын: Степана Сын Прокофий

Мать ребёнка: не указана

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1781

Сын: Степана Сын Андрей

Мать ребёнка: не указана

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1795

Сын: Степана Сын Григорий

Мать ребёнка: не указана

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия

Смерть
1797
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
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