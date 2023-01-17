Алигер (Зейлигер) Маргарита Иосифовна
Место рождения
Дата рождения07.10.1915
Дата смерти01.08.1992
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1915
Отец: Зейлигер Иосия Peisachovich
Мать: не указана
Бракосочетание
1930
Рождение ребёнка
1937
Сын: Зейлигер Dmitrij Konstantinovich
Отец ребёнка: Макаров-Ракитин Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Татьяна Константинoвнa
Отец ребёнка: Макаров-Ракитин Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.07.1943
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Фадеев Александр (ст.) Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
переводчица, поэтесса
Смерть
01.08.1992