Алигер (Зейлигер) Маргарита Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алигер (Зейлигер) Маргарита Иосифовна

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

07.10.1915

Дата смерти

01.08.1992

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1915

Отец: Зейлигер Иосия Peisachovich

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
1930

Муж: Макаров-Ракитин Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Зейлигер Dmitrij Konstantinovich

Отец ребёнка: Макаров-Ракитин Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Татьяна Константинoвнa

Отец ребёнка: Макаров-Ракитин Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.07.1943

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Фадеев Александр (ст.) Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черноуцан Игорь Сергеевич

Развод
Неизвестно

Муж: Фадеев Александр (ст.) Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеев Александр (ст.) Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
переводчица, поэтесса
Смерть
01.08.1992
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