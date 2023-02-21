Падерин Леонид Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1975
Дочь: Паникова Наталья Леонидовна
Мать ребёнка: Падерина Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
15.05.1984
Сын: Падерин Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Падерина Надежда Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно