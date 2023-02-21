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Падерин Леонид Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1975

Дочь: Паникова Наталья Леонидовна

Мать ребёнка: Падерина Надежда Григорьевна

Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
15.05.1984

Сын: Падерин Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Падерина Надежда Григорьевна

Жуковский, Жуковский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Падерина Надежда Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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