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Ветошкин Николай

Место рождения

Минская губерния

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Ветошкин Иван

Мать: Матрена

Минская губерния
Рождение ребёнка
27.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ветошкина Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ветошкина Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ветошкина Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
18.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ветошкина Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
28.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ветошкина Анастасия Ильинична

Смерть
Неизвестно
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