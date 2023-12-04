Ветошкин Николай
Место рожденияМинская губерния
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Ветошкин Иван
Мать: Матрена
Минская губерния
Рождение ребёнка
27.01.1927
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
18.09.1938
Рождение ребёнка
28.07.1941
Смерть
Неизвестно