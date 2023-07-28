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Козин Василий Алексеевич

Место рождения

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Козин Алексей Никифорович

Мать: Козина Мария Дмитриевна

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козина Анна (?) Ивановна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Козин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Козина Анна (?) Ивановна

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Козин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Козина Анна (?) Ивановна

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Козин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Козина Анна (?) Ивановна

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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