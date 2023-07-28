Козин Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Козин Алексей Никифорович
Мать: Козина Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козина Анна (?) Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Козина Анна (?) Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Козина Анна (?) Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Козина Анна (?) Ивановна
Смерть
Неизвестно