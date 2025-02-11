Черненченко (Омелькова) Евфимия Александровна
женский, родилась 1882
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Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Черненченко Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Черненченко Василий Артемович
Дочь: (Черненченко) Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Черненченко Василий Артемович
Сын: Черненченко Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Черненченко Василий Артемович
Сын: Черненченко Василий Васильевич
Отец ребёнка: Черненченко Василий Артемович
Сын: Черненченко Петр Васильевич
Отец ребёнка: Черненченко Василий Артемович
Сын: Черненченко Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Черненченко Василий Артемович
Сын: Черненченко Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Черненченко Василий Артемович
Дочь: (Черненченко) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Черненченко Василий Артемович
Сын: Черненченко Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Черненченко Василий Артемович
Сын: Черненченко Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Черненченко Василий Артемович
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черненченко Василий Артемович