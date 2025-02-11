Черненченко (Омелькова) Евфимия Александровна 1882 — найти родственников по фамилии на Familio

Черненченко (Омелькова) Евфимия Александровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1882

Супруги
Черненченко Василий Артемович1881 г.р.
Дети
Черненченко Григорий Васильевич1903 г.р.
(Черненченко) Дарья Васильевна1904 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черненченко Василий Артемович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Черненченко Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Черненченко Василий Артемович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Черненченко) Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Черненченко Василий Артемович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Черненченко Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Черненченко Василий Артемович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Черненченко Василий Васильевич

Отец ребёнка: Черненченко Василий Артемович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Черненченко Петр Васильевич

Отец ребёнка: Черненченко Василий Артемович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Черненченко Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Черненченко Василий Артемович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Черненченко Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Черненченко Василий Артемович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Черненченко) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Черненченко Василий Артемович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Черненченко Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Черненченко Василий Артемович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Черненченко Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Черненченко Василий Артемович

Рождение ребёнка
1926

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Отец ребёнка: Черненченко Василий Артемович

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