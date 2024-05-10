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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Прусс Иван Демидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Прусс) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Прусс Иван Демидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Прусс) Епистимия Ивановна
Отец ребёнка: Прусс Иван Демидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прусс Кузьма Иванович (Косма?)
Отец ребёнка: Прусс Иван Демидович
Рождение ребёнка
Между 1879 и 1880
Сын: Прусс Федор Иванович
Отец ребёнка: Прусс Иван Демидович
поселок безимянное ново-николаевская станица