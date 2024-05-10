? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прусс Иван Иванович (?)

Отец ребёнка: Прусс Иван Демидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Прусс) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Прусс Иван Демидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Прусс) Епистимия Ивановна

Отец ребёнка: Прусс Иван Демидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прусс Кузьма Иванович (Косма?)

Отец ребёнка: Прусс Иван Демидович

Рождение ребёнка
Между 1879 и 1880

Сын: Прусс Федор Иванович

Отец ребёнка: Прусс Иван Демидович

поселок безимянное ново-николаевская станица

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