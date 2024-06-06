Клундук Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКлундук Иван

Клундук Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1957 г.р.

Дети

1975 г.р.
Около 1977 г.р.
Около 1977 г.р.

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Азаронок) Антонина

Рождение ребёнка
1975

Сын: Клундук Александр

Мать ребёнка: (Азаронок) Антонина

Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
Около 1977

Сын: Клундук ?

Мать ребёнка: (Азаронок) Антонина

Рождение ребёнка
Около 1977

Сын: Клундук ?

Мать ребёнка: (Азаронок) Антонина

Лепель, Беларусь

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