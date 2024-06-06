Клундук Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Азаронок) Антонина
Рождение ребёнка
1975
Сын: Клундук Александр
Мать ребёнка: (Азаронок) Антонина
Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
Около 1977
Сын: Клундук ?
Мать ребёнка: (Азаронок) Антонина
Рождение ребёнка
Около 1977
Сын: Клундук ?
Мать ребёнка: (Азаронок) Антонина
Лепель, Беларусь