Пельмёнева Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ваулина Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Ваулин Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ваулина Римма Ильинична
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пельмёнев Александр Ильич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ваулин Михаил Ильич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно