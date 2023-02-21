Пельмёнева Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пельмёнева Варвара Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1912

Отец: Пельмёнев Петр Коллистратевич

Мать: Пельмёнева Парасковья Лупоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пельмёнев Василий Ильич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ваулина Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Ваулин Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ваулина Римма Ильинична

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пельмёнев Александр Ильич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваулин Михаил Ильич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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