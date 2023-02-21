Мальцева Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Анна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1835 ст.

Сын: Мальцев Александр Протолеонович

Отец ребёнка: Мальцев Протолеон Дементьевич

Верхнекокшеньгский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Мальцев Феодор Протолеонович

Отец ребёнка: Мальцев Протолеон Дементьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быстрова Мария Протолеоновна

Отец ребёнка: Мальцев Протолеон Дементьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Протолеон Дементьевич

Смерть
Неизвестно
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