Мальцева Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1835 ст.
Сын: Мальцев Александр Протолеонович
Отец ребёнка: Мальцев Протолеон Дементьевич
Верхнекокшеньгский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841
Сын: Мальцев Феодор Протолеонович
Отец ребёнка: Мальцев Протолеон Дементьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быстрова Мария Протолеоновна
Отец ребёнка: Мальцев Протолеон Дементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно